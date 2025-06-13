Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Uzm. Dr. Özgün Ozan İnceoğlu, Bozüyük Devlet Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Bozüyük Devlet Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, Uzm. Dr. İnceoğlu’nun KBB Polikliniği bünyesinde görevine başladığı ve hastaların muayene, tanı ve tedavi işlemlerini gerçekleştireceği bildirildi.

Vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten yetkililer, yeni hekim kadrosuyla birlikte poliklinik hizmetlerinin güçlendiğini ifade etti.

Bozüyük halkı, MHRS sistemi üzerinden ya da 182 numaralı telefondan randevu alarak Uzm. Dr. İnceoğlu’na muayene olabilecek.