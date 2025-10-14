Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticaretine bir darbe daha vuruldu. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, yapılan operasyonda muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bu tür operasyonlara aralıksız devam edeceğiz" dedi.