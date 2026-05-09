Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Trafik ve İlkyardım Haftası kapsamında trafikte hayat kurtaran kurallar anlatıldı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Fatih Dönmez Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Gölpazarı Kaymakam Vekili Mehmet Salih Uçar ile kurum amirleri katıldı. Programda trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesine yönelik önemli bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik kapsamında 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, kaza anında doğru müdahale teknikleri ve ilkyardım uygulamaları hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi. Emniyet, jandarma ve sağlık personellerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen bilgilendirmelerde emniyet kemerinin önemi, yaya önceliği ve acil durumlarda profesyonel ekipler gelene kadar yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Programda vatandaşların trafik kurallarına uyma konusunda daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çekildi.

Gölpazarı Kaymakam Vekili Mehmet Salih Uçar, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği için görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, kuralların sevgi ve saygıyla uygulandığı güvenli bir trafik ortamı temenni ediyoruz' dedi.