Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışveriş noktalarında denetimlerini sıklaştırırken, şeker ve çikolata ürünleri yakın takibe alındı.

Halkın gıda güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde uygunsuz ve olumsuz durumlara yönelik işlem başlattı. Denetimler sırasında, genel temizlik şartları, gıdaların saklanma ve muhafaza şartları, ruhsat bilgileri ve bandrol kontrolleri titizlikle yapıldı. Ayrıca zabıta ekipleri raf ve etiket fiyatlarını kontrol ederek, fiyatlarda herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını inceledi.

Şeker ve çikolata ürünleri yakın takibe alındı

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerekli gördükleri durumlarda işletmeleri uyararak, bayram alışverişi yapan vatandaşlara sağlıklı ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yaptı. Vatandaşlara alışverişlerinde dikkatli olmaları konusunda da uyarılar yapılırken olumsuz bir durumla karşılaşıldığında 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonunun aranabileceği bilgisi verildi.

Son kullanma tarihi geçen ürünlere el konuldu, temizlik kuralına uymayan işletmeye işlem yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayrıca Kapalı Pazar’da yaptığı denetimlerde esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi. Denetimleri kapsamında baklava ve unlu mamul satışı yapılan alanları da dikkate alan ekipler, kapalı pazarda tespit ettiği son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu.

İncelemeler kapsamında ayrıca genel temizlik kurallarına aykırı faaliyetlerin yapıldığı bir işletmeye yönelik işlem yapıldığı belirtildi.