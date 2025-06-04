Malatya’da ticaret ve sanayiye yön veren iki önemli kurumu ziyaret eden AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, "Malatya’da birliği sağlayacağız" mesajını verdi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, beraberindeki heyetle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İl Başkanı Bakan’ın istişareci yaklaşımını takdir ettiklerini belirterek destek mesajı verdi.

Ziyaretlerin ilk durağı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Burada konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan’ın göreve geldiği günden bu yana alışılmışın dışında bir başkanlık anlayışı sergilediğini belirtti. Sadıkoğlu, "Başkanımız her kesimle ve özellikle sivil toplumla yakın temas kurarak istişare kültürünü ön planda tutan bir anlayış ortaya koydu. Deprem sürecinin etkilerini hükümete aktarma noktasındaki gayreti ve son yaşanan zirai don felaketinde çiftçilerin sesi olması bizler için oldukça kıymetli. Bu yaklaşımı nedeniyle kendisini tebrik ediyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Bakan ise konuşmasında, "Ortak Payda Malatya" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Biz bu şehirde siyasi görüşleri bir kenara bırakarak tüm paydaşlarla istişare içinde olmayı önemsiyoruz. Malatya’yı büyükşehir vizyonuna ulaştırmak ancak birlikte çalışarak mümkün olacaktır. Deprem yıktı, don içimizi yaktı. Bu gerçekleri bakanlarımıza birebir aktardık. İlk ziyareti Malatya’ya gerçekleştirmeleri bizim için önemliydi" şeklinde konuştu.

Bakan ve beraberindekiler daha sonra Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Başkan Bakan’ın sahada yoğun bir mesai yürüttüğünü vurgulayarak, "İl Başkanımız göreve geldiğinden bu yana özellikle depremin yaralarını sarmak ve zirai don sonrası çiftçilerimizin sesi olmak adına önemli adımlar attı. Sahada vatandaşla birebir temas hâlinde olması, çözüm odaklı yaklaşımıyla takdir topluyor. Malatya, şu anda Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden biri konumunda. Bu süreci el birliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde birlik ve beraberlik vurgusu yapan AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Malatya’nın emrindeyiz" mesajı verdi.