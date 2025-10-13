Bilecik’te Amatör Spor Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Merkez Sentetik Saha ve Pazaryeri Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliklerde çeşitli spor branşları tanıtıldı, sporcular hazırlanan parkurlarda hem eğlendi hem mücadele etti. Pazaryeri’nde ise kadınlar bir araya gelerek spor dolu bir gün geçirdi, hem bedensel hem zihinsel enerji paylaştı. Etkinlikler, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, İl Müdürü Ramazan Demir’in katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Müdürü Demir, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "Amatör Spor Haftası’nı coşkuyla kutluyor, hem gençlerimizin hem de kadınlarımızın sporla buluşmasını desteklemeye devam ediyoruz. Spor, bedensel sağlığın yanı sıra sosyal ve zihinsel gelişim için de büyük önem taşıyor" dedi.