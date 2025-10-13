Alanya Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Alanya Tropikal Meyve Festivali sona erdi. Üç gün süren festival, son gününde vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Alanya Tropikal Meyve Festivali, Eski Belediye Binası arkasında gerçekleştirildi. Üç gün boyunca tropikal meyvelerle dolu stantlar, çocuk oyun alanları, fotoğraf sergisi ile ünlü isimlerin sahne aldığı atölye ve söyleşilerle geçen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Alanya tarımını desteklemek, tropikal meyve üretimine teşvikleri artırmak ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali, son gününde de usta isimleri ağırladı. Meksika Mutfağından Alanya Avokadolu Tarifleri ile Gastronometre Ürün Geliştirme Şefi Gökhan Sehlikoğlu ile başlayan program, Atıksız Tropikal Meyve Turşuları tarifleriyle büyük beğeni toplayan Sanatçı ve Çevre Aktivisti Zeliha Sunal’ın atölyesi ile devam etti. Yemek Kitabı Yazarı Şef Şükran Kaymak, Özel Kremasıyla 2 Lezzetli Tropikal Kavanoz Tatlı tarifi verdiği atölyesini yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Şef Aydın Demir ise Türk Mutfağını Tropikal Meyvelerle Yorumlayan Tarifleri ile festivale renk kattı. Cazı Mutfakla Buluşturan Tarifleri ile Yüksek Mimar, İnşaat Mühendisi ve Caz Sanatçısı Selen Beytekin ise mutfaktaki marifetleri ve sesiyle izleyenleri büyüledi. Programın sunuculuğunu yapan Elif Korkmazel, Tropikal Meyveli Bowl Tarifleri ile festival sahnesinin kapanışın gerçekleştirdi.

Stantlar fark oluşturdu

Festival kapsamında açılan stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birçok tropikal meyvelerle yapılmış tariflerin yer aldığı stantlarda festivale katılan vatandaşlar alışveriş yaptı. Vatandaşlar çeşitli tropikal meyveleri de ilk kez tatma imkânı yakaladı. Üreticiler de alanda ürünlerini tanıtırken, diğer üreticilerle tanışma imkanı buldu. Alanya Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ve Alanya Ziraat Odası iş birliğiyle "Gelenekten Geleceğe: Yerel Tohumlarımız" standı da festivalde yer aldı. Ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Alanya’nın köklü tarım kültürünü yansıtan yerel tohumlar, festival ziyaretçileriyle ücretsiz paylaşıldı. Yine ALTSO, Alanya Ziraat Odası ve birçok üretici birliğinin standı da festivalde yerini aldı.

Vatandaşlar festivale özel alanlarda keyifli vakit geçirdi

Festivale Türkiye’nin dört bir yanından katılan vatandaşlar kendileri için özel hazırlanan alanlarda keyifli vakit geçirdi. Alanya Belediyesi Kreş ve Çocuk Akademilerinin öğretmenleri gözetiminde Çocuk Oyun Alanındaki etkinler festival boyunca devam etti. Ücretsiz olan alanda; boyama, çanta süsleme, keçe atölyesi, parkur oyunları ve daha birçok etkinlik yer aldı. Çocuklar eğlenirken aileler de tropikal atmosferin tadını çıkardı. Alanya Belediyesi tarafından festivale özel pek çok fotoğraf alanı da oluşturuldu. Bu alanlarda aileleri ve arkadaşları ile fotoğraf çektiren ziyaretçiler, bu anları l ölümsüzleştirdi. Siyah Beyaz Fotoğraflar Sergisi de festival alanında sergilenerek, katılımcıları geçmiş yıllara götürdü ve büyük ilgi gördü.

Nar ayıklama yarışmasında kıyasıya mücadele vardı

Bu yıl ilk kez düzenlenen nar ayıklama yarışması da büyük bir mücadeleye sahne oldu. Katılımcılar arasından seçilen yarışmacılar, belirlenen süre zarfında ellerindeki narı ayıkladı. Yarışmanın üçüncüsü Hanım Gökdoğan, ikincisi Esma Erin, kazananı ise Sultan Yabav oldu.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festival alanında stant açan esnafları tek tek ziyaret etti. Kolay gelsin dileklerini ileten Başkan Özçelik’le, vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Atölyeleri de takip eden Başkan Özçelik, "Muhteşem bir 3 günü geride bıraktık. Buraya katılarak bizlere kıymetli bilgilerini aktaran şeflerimize, sanatçılarımıza, stant açan ve festivalimize katkı sağlayan üreticilerimize, festivalin gerçekleşmesinde bizlere büyük katkılar sağlayan kurum ve kuruluşlar ile sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese en çokta 3 gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çiftçilerimizin emekleri ve herkesin desteğiyle hem ülkemize hem de dünyaya kentimizdeki tropikal meyveleri tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.