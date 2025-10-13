Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun yeni dönem seçmeleri Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Sınavda başarılı olan adaylar, topluluk kadrosunda yer alma hakkı kazanacak.

Konyaaltı Belediyesi, kentin kültürel mirasını yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun yeni dönem seçmeleri yoğun ilgi gördü. 19-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurularda 16-50 yaş arası 300’ü aşkın aday, topluluğun yeni dönem kadrosunda yer almak için birbirleriyle yarıştı. Seçme sınavı öncesinde adaylara topluluk eğitmenleri tarafından temel ritim, koordinasyon ve müzik bilgisi üzerine eğitim verildi. Ardından Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan sınavda, müzik kulağı, ritim duygusu ve sahne uyumu değerlendirildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınavda başarılı olan dansçılar, topluluk bünyesinde yer almak hakkı kazanacak.

"Halk oyunlarına ilgiyi artıracağız"

Seçmelere olan yoğun katılımdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Eğitmeni Mehmet Bağcı, "Topluluğumuz, katıldığımız her etkinlikte vatandaşlarımızdan büyük bir ilgi ve takdir görüyor. Bu yılki seçmelere olan yoğun katılım, çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı ve doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Belediye Başkanımız Cem Kotan’ın kültür ve sanata verdiği güçlü destek sayesinde, halk oyunları alanında Konyaaltı’nın adını hem ulusal hem de uluslararası platformlarda duyurmaya devam edeceğiz. Kültürümüzü yaşatmak, gençlerimize aktarmak ve her etkinlikte Konyaaltı’nı en iyi şekilde temsil etmek en büyük hedefimiz. Önümüzdeki dönemde yeni projelerimizle halk oyunlarına olan ilgiyi daha da artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.