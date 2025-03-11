Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, katıldıkları il yarışmalarında üstün performans sergileyerek madalya rekoru kırdılar.

Atletizm branşlarında mücadele eden genç özel sporcular, toplamda 12 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek okullarını gururlandırdılar.

Bu başarıda öğrencilerin azim ve disiplinli çalışmaları kadar beden eğitimi öğretmenleri Gürkan Algan ve Kader Bozkurt’un katkıları da büyük rol oynadı. Öğretmenlerin özenli rehberliği sayesinde özel gereksinimli sporcular, hem fiziksel hem de psikolojik olarak önemli kazanımlar elde ettiler.

Başarılarıyla adlarını duyuran sporcular, 7-8-9 Nisan tarihlerinde Karaman’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda da büyük umut vaat ediyorlar. Okul yönetimi ve aileler, öğrencilerin başarılarından gurur duyarak onları desteklemeye devam ediyor.