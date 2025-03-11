Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce lise öğrencilerine yönelik ’İftardan Sahura Gençlik Buluşması’ programı düzenlendi. Programda, çeşitli etkinlikler ve kitap tahlili yapıldı.

İftarı gençlik koordinatörleri ile yapan öğrenciler, teravih namazından sonra kitap okuyup, okudukları kitapların tahlilini yaptılar. Sohbet, söyleşi ve çeşitli etkinliklerle ramazan ayının güzelliklerinin anlatıldığı programda, daha sonra hep beraber sahur yapılarak, Yusufiye Camii’nde sabah namazı kılındı. Düzenlenen programla öğrenciler iftarın, teravihin, sahurun, sabah namazının bereketini ve maneviyatını birlikte yaşadılar.