Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, vefanın güzel bir örneğini sergileyerek Hane Ziyaretleri programı kapsamında Dülgeroğlu Köyü’nde yaşayan 92 yaşındaki Murat Talih’i evinde ziyaret etti.BİLECİK (İGFA) - Yaşlılık hikmetini taşıyan Murat Talih, Kaymakam Kahraman’ı sıcak bir gülümsemeyle karşılarken, bu anlamlı ziyaret köy halkı tarafından büyük takdirle karşılandı. Kaymakam Kahraman, ziyarette Talih’in geçmişe dair anılarını dinleyerek, onun tecrübelerinden istifade etti.

Murat Talih, Kaymakam'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Devletimizin bu ilgisi bizleri çok mutlu ediyor. Yalnız olmadığımızı hissettik,” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kahraman, yaşlı vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmanın önemli olduğunu vurgulayarak, “Onların duaları ve tecrübeleri bizim için kıymetli. Yaşlılarımızla bir araya gelerek devletimizin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek bizim en temel görevlerimizden biridir,” dedi.

Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zehra Armağan’ın da katıldı.