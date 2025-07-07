Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü, doğayla iç içe huzurlu bir tatil arayan karavan severlerin yeni gözdesi oldu.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te köyde hayata geçirilen kamp ve karavan alanı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladı.

Köy muhtarlığı, Kınık Çömlekçilik Derneği ve Kınıkspor Kulübünün işbirliği ile göl kenarında kurulan alanda düzenlenen açılış festivali, 200'ü aşkın karavan tutkununu bir araya getirdi. Etkinliğe karavan gruplarının yanı sıra motosiklet ve bisiklet toplulukları da yoğun ilgi gösterdi.

Doğanın kalbinde iki gün boyunca süren festivalde hem kamp hem de köy kültürü bir araya geldi. Katılımcılar, Kınık köylülerinin geleneksel çömlekçilik sanatını tanıma fırsatı bulurken, yöresel lezzetlerin tadını çıkardı.

Göl manzarası eşliğinde konserler, el emeği ürün stantları ve çeşitli etkinliklerle renklendirilen organizasyon, katılımcılardan tam not aldı.