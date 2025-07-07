Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri’nin final konserinde ilginç bir olay yaşandı. TRT sanatçısı Nurcan Altınok’un konseri sırasında uçurulan amatör bir dron, sahneye yaklaştığı sırada sanatçının saçlarına çarptı. Kısa süreli paniğe rağmen sanatçı konserine kaldığı yerden devam etti.

Antalya’nın Kumluca ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri, renkli görüntülere sahne oldu. İki gün süren festival, geleneksel oyunlar, yarışmalar ve konserlerle dolu bir programla gerçekleştirildi. Ancak final akşamında yaşanan bir olay festivale damga vurdu.

Ortaköy Köy Yaşam Merkezi’nde sahne alan TRT sanatçısı Nurcan Altınok’un konseri sırasında, amatör bir dron cihazı uçuş yaparken sanatçının saçlarına çarptı. Kısa süreli paniğe neden olan olay sonrası Altınok, "Kafam gitti" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Altınok, yara almadan olayı atlatırken, "Onun ehliyetini alın" sözleri ise izleyenleri güldürdü. Altınok, ardından konserine kaldığı yerden devam etti.

Festivalin ilk gününde mahalle halkı tarafından geleneksel oyunlar sahnelenirken, yöresel sanatçılar da izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İkinci gün ise yarışmaların finali yapıldı. Dereceye giren katılımcılara ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi. Organizasyona destek sağlayan sponsorlara Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya tarafından plaket takdim edildi.

Festivalin ikinci akşam programına Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda mahalleli katıldı.