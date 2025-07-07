Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle besi sığırı yetiştiriciliği kursu açıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişmesi ve nitelikli üretici sayısının artırılması amacıyla açılan besi sığırı yetiştiriciliği kursunda kursiyerlere, İlçe Tarım Müdürü Yusuf Başan, Ziraat Mühendisi İsmail Ersen Atlı ve Veteriner Hekim Süleyman Mavi tarafından daha iyi, sürdürülebilir, bilinçli hayvancılık yapmalarını ve karşılaşmış oldukları sorunlarda nasıl yol izleyecekleri konularında bilgi veriliyor.

Besi sığırı yetiştiriciliği kursuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Tarım Müdürü Yusuf Başan, " Kursu açmaktaki amacımız ilçemiz çiftçilerinin doğru bir şekilde hayvan yetiştirme tekniklerini öğrenmesine, hayvanlarının hastalanması durumunda erken müdahaleye gerek durumlarını fark edip ilgililerle zamanında iletişime geçmelerine yardımcı olmak. Kursiyerlerimiz buradan alacakları sertifikalar sayesinde hayvancılığa yönelik projelerde diğer katılımcılardan daha avantajlı olacaklardır. Kadın çiftçilerimiz de kursa ilgi göstermişlerdir" dedi.