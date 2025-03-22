Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku’nun geçtiğimiz günlerde istifasının ardından yerine İsmail Özdil atandı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) bağlı Futbol İl Temsilciliğini 15 yıl yapan Engin Toku ASKF Başkanı Nusret Tosun ile arasında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etti. TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri imzalı yazıda "Amatör İşler Kurulu tarafından 2024-2025 sezonunda görev yapmak üzere İsmail Özdil’in atanması federasyonumuzca uygun görülmüştür" denildi.