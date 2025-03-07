Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak ziynet eşyası ve nakit para aldığı tespit edilen iki şüpheli asayiş ekiplerinin titiz takibiyle yakalandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Bozüyük Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bozüyük'te kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşın ziynet eşyası ve nakit para aldığı tespit edilen B.C.S ve A.K adlı şahısları yakaladı.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Ekipler, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini Polis, Asker, Savcı veya Kamu Görevlisi Olarak tanıtarak, para, altın isteyen şahıslara kanmamaları konusunda uyardı.