Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıl gerçekleştirilen düzenleme ve bakım çalışmalarının ardından faaliyete geçen ‘Atık Su Arıtma Tesisinde’ yapılan son ölçümler, tesisin etkin bir şekilde çalıştığını ortaya koydu.

Bilecik Belediyesi Çevre Mühendisi Buket Göç, 16 Kasım 2024 tarihinde Çevre İzin Belgesi alınan tesiste, bakterilerin miktarını ölçmek için askıda katı madde (AKM) analizleri de dahil olmak üzere çeşitli analizlerin yapıldığını belirtti. Göç, tesisin giriş ve çıkış sularından alınan numuneler üzerinde azot, fosfor, KOİ, AKM ve pH analizlerinin gerçekleştirildiğini ve bu analizlerin kentsel atıksu arıtım yönetmeliği standartlarını sağladığını ifade eden Göç, "Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl tamamlanan kapsamlı altyapı çalışması sonrasında tesisimizde de kapsamlı bakım ve yenileme çalışması yapıldı. Tesisimizin giriş ve çıkış sularından bakanlık tarafından yetkilendirilen akredite laboratuvar firmalarına iki saatlik numune alımı gerçekleştirildi. Bu kompozit numunelerin şahit numunelerini laboratuvarımızda analiz etmek için aldık ve gerekli analizleri yaptık. Bu numunelerde azot, fosfor, KOİ, AKM ve pH analizi yaptık. Bu analizlerin kentsel atıksu arıtım yönetmeliği standartlarını sağlayıp sağlamadığına baktık. Genel olarak tesisimiz tam kapasiteli güzel bir şekilde işlediği için yönetmelik parametrelerinin deşarj standartlarını sağlamış oluyoruz" dedi.