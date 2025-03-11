Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen "Anne Dostu Hastane, Anne Sütü ve Emzirme, Bebek Dostu Hastane" eğitimlerinin ilki gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yürütülen "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" çerçevesinde Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yılda iki kez personellere yönelik gerçekleştirilen "Anne Dostu Hastane, Anne Sütü ve Emzirme, Bebek Dostu Hastane" eğitimlerinin ilki düzenledi. Özellikle ilk 6 ay boyunca anne sütünün verilmesi gerektiğine dikkat çekilen eğitimlerde emzirmenin aynı zamanda bebeklerin ilk aşısı olduğu vurgulandı. Bu kapsamda hastane personelleri Anne ve Bebek Dostu Hastane olma konularında bilgilendirildi.

Konu ile ilgili Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nden yapılan açıklamada "Bakanlığımız tarafından ülkemizde çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi için 1991 yılından bu yana "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" yürütülmektedir. Hastanemiz 1994 yılında Bebek Dostu Hastane, 2016 yılında Anne Dostu Hastane ve 2019 yılında Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım unvanlarını almış olup özveriyle anne sütünün teşviki, emzirmenin sağlanması, anne ve bebek sağlığını korunmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Yılda iki kez verilen ve bu yıl için ilki planlanan Anne Dostu Hastane, Anne Sütü ve Emzirme, Bebek Dostu Hastane eğitimleri tüm personelimize verilmiştir" ifadeleri yer aldı.