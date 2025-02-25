Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bilecik Eğitim Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle geçtiğimiz hafta Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başlayan Ramazan Demir, Ertuğrulgazi İlkokulu BİL- EN programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. İl Müdürü Demir, öğrencilere kurumun yürütülen çalışmaları hakkında bilgi vererek merak ettikleri konular hakkında sorularını cevapladı.

Gerçekleşen ziyaretin sonunda ise; İl Müdürü Demir öğrencilere hediye takdiminde bulundu.