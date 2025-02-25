Dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Dubai Gulfood 2025, bu yıl da sektörün devlerini bir araya getirdi. Altunkaya Group bünyesinde faaliyet gösteren Mahmood Rice, fuardaki güçlü varlığıyla dikkat çekerken, uluslararası pazardaki başarısını ve kalite anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

Altunkaya Group’un Mahmood Rice markası ile dünya mutfaklarına sunduğu Basmati pirinci Dubai’deki uluslararası fuara katılan sektör temsilcilerinin büyük ilgisini çekti. Sağlıklı beslenmek isteyen bilinçli tüketicilerin tercihi olan Basmati pirincine yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de ilgi sürekli artıyor.

"Glisemik indeksi düşük, lif oranı yüksek"

Altunkaya Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye’de geleneksel beslenme alışkanlıklarında baldo pirinç önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Ancak, düşük glisemik indeksi, yüksek lif oranı ve daha az nişasta içermesi sayesinde kan şekerini dengede tutarak tok kalmayı sağlayan Basmati pirincinin tüketimi her geçen gün hızla artıyor. Baldo pirinci göre daha sağlıklı olan Basmati, özellikle sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmeye önem veren tüketiciler tarafından tercih ediliyor" dedi.

"Mahmood Rice, sağlığını düşünenlerin tercihi"

Basmati’nin diyabet riski taşıyan bireyler için de sağlıklı bir alternative olduğuna dikkat çeken Altunkaya, "Diğer pirinç türlerine göre sayısız avantaja sahip olan Basmati, çağımızın en yaygın sağlık sorunlarından birisi olan diyabetli hastalar için de ideal bir besin kaynağı olma özeliği taşıyor. B vitamin, magnezyum ve selenium açısından da zengin olan Basmati, yüksek lif oranı, düşük glisemik indeksi ve daha az nişasta içermesi nedeniyle sporcular, formuna dikkat edenler, sağlıklı beslenmek isteyenler ve diyabet riski taşıyan bireyler için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Hafif, sindirimi kolay ve enerji verici yapısıyla her geçen gün mutfaklarda daha çok tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

"Mahmood Rice, sağlık ve lezzet sunuyor"

Altunkaya Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, sağlık otoriteleri tarafından da tavsiye edilen Basmati pirincinin Baldo pirinçle arasındaki farklarla ilgili, "Türkiye’de yaygın olarak tüketilen Baldo pirinci, yüksek nişasta oranı nedeniyle pişirildiğinde daha yapışkan ve yoğun bir kıvam oluşturuyor. Buna karşılık Basmati pirinci, tane tane dökülen yapısıyla hem görsel hem de lezzet açısından farklı bir deneyim sunuyor. Ayrıca, daha düşük glisemik indeks değerine sahip olması nedeniyle kan şekerini ani şekilde yükseltmiyor, bu da sağlıklı beslenmeye önem verenler için büyük bir avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Mahmood Rice, uluslararası kalite ve başarı"

Basmati pirincinde uluslararası pazarların tercih edilen markası olan Mahmood Rice, Basmati pirincin en verimli bölgelerinden en kaliteli ürünleri seçerek dünya çapında tüketicilere sunuyor. Altunkaya Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Mahmood Rice’in kalite politikası ile ilgili, "Altunkaya Group’un güçlü global ağı ve titiz üretim süreçleri sayesinde Mahmood Rice, küresel pazarda önemli bir konuma sahip. Mahmood Rice olarak, kaliteye verdiğimiz önem sayesinde uluslararası alanda büyük bir başarı yakaladık. Pirinçlerimiz, en verimli topraklardan özenle seçiliyor ve en modern tesislerde işlenerek tüketicilere sunuluyor. Ürünlerimiz, dünya çapında kalite sertifikalarına sahip ve güvenilir gıda anlayışıyla üretiliyor" diye konuştu.

Basmati pirinci, küresel pazarda giderek daha fazla ilgi görürken, Mahsum Altunkaya firmanın hedefleri ile ilgili olarak da, "Mahmood Rice da yüksek kalite standartları ve geniş dağıtım ağıyla büyümeye devam ediyor. Özellikle Ortadoğu, Avrupa ve Asya pazarlarında güçlü bir konumda bulunan marka, sağlıklı beslenme trendlerinin artmasıyla birlikte daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.