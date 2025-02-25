CANiK’in de bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, alanlarının Avrupa’daki en köklü etkinlikleri olan ENFORCE TAC ve IWA 2025 fuarlarına katılarak yeniliklerini tanıtacak.

Türk savunma sanayinin alanındaki öncü şirketi CANiK, uluslararası satış ve tanıtım faaliyetleri kapsamında rotasını Avrupa’ya dönüyor. Grup şirketleri, 2025 yılında Avrupa’nın en önemli fuarlarından ENFORCE TAC ve IWA’ya katılarak güncel ihtiyaçlara yüksek teknolojiyle getirdiği en yenilikçi çözümleri ziyaretçilerle buluşturacak.

CANiK, AEI Systems, UNIROBOTICS ve MECANiK markalarıyla fark oluşturmaya devam eden SYS Grup, bu etkinliklerde savunma ve ateşli silahlar alanındaki iddiasını ve Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirecek. Güvenlik, savunma ve inovasyon için sektör zirvesi niteliğindeki Enforce Tac 2025, 24-26 Şubat tarihleri arasında Nürnberg’de düzenlenecek. Ağırlıklı olarak Avrupalı üreticilerin katıldığı kapsamlı endüstri etkinliği, ziyaretçilere yalnızca en son teknolojilerin sergilenmesini değil, aynı zamanda sempozyumlar, çok taraflı diyalog, özel VIP oturumları ve yenilikçi ticaret fuarı formatları içeren çok yönlü bir program sunuyor.

CANiK, 12.7x99mm ağır makineli tüfek ailesinin tüm üyelerini fuarda tanıtacak. Bununla birlikte, orta kalibre top alanında dünyanın en çok talep gören, Grup şirketlerinden AEI SYSTEMS üretimi düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir yüksek atım hızlı 30x113mm topu VENOM LR de fuarda ziyaretçilerle buluşacak.

Bir diğer Grup şirketi UNIROBOTICS ise TRAKON Serisi Uzaktan Kumandalı Silah Sistemlerinden (UKSS) TRAKON 30 ile fuara damgasını vuracak. Modern muharebe sahalarında giderek artan insansız hava araçları tehdidine karşı "Hard Kill" çözümler sunan TRAKON serisi, C-UAS (İHA Karşıtı Savunma Sistemi /Anti-İnsansız Hava Aracı) özelliğiyle sektör profesyonellerinin dikkatini çekecek.

ENFORCE TAC’in hemen ardından Avrupa’nın en köklü ve büyük avcılık ve atıcılık fuarı IWA 2025 kapılarını açacak.

CANiK, bu yıl 51.ncisi düzenlenen Avrupa’nın en eski avcılık atıcılık fuarı olan IWA OutdoorClassics 2025’te yeni tabancası METE MC9 PRIME’ın Avrupa lansmanını gerçekleştirecek. Mart ayı sonunda Türkiye’de de satışa sunulması planlanan METE MC9 PRIME, dahili kompansatör, 90 derece düz tetik ve ince tasarımıyla dikkati çekiyor. Ayrıca kutu içeriğinde yer alan, dünyaca ünlü G-CODE markası tarafından geliştirilen özel tabanca kılıfının ABD’den sonra Avrupalı atıcılık tutkunlarından da tam not alması bekleniyor.

Dünyanın ilk ve tek ateşli silahlar için evrensel aksesuar markası olarak büyümeye devam eden MECANiK, MO4 optik ve yeni Premium Bıçak Serisi’nin lansmanını yapacak. Bu yeni ürünlerle MECANiK, global pazardaki iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.