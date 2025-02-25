SANKO Üniversitesi Hastanesi İlk Yardım Eğitmeni Aslıhan Tabur tarafından, Gaziantep OSB Koleji öğrencilerine ilk yardım konusunda eğitim verildi.

Dört oturumdan oluşan ve eğitimcilerin de katıldığı ilk yardım eğitiminde Tabur, "Yaşam boyunca ne zaman ihtiyaç duyulacağını bilemediğimiz doğru uygulanacak ilk yardım ile belki de birden fazla kişinin hayatını kurtarabiliriz" dedi.

Küresel olarak bakıldığında yaralanmalara bağlı olarak ortalama 5 saniyede bir insanın yaşamının sona erdiğini hatırlatan Tabur, şöyle devam etti:

"İlk yardım konusunda herkes gönüllülükle hareket ediyor. Ancak bu konu yaşamı direkt etkilediği için mutlaka bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hepimizin yaşayabileceği farklı durumlarda özellikle kısıtlı zamanlarda müdahaleye ihtiyacı olabilir. İnsanların yaşamına ve sağlığına bu uygulamaların olumlu anlamda büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

SANKO Üniversitesi Hastanesi İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak ilk yardım konusunda bilinçli hareket etmek adına eğitim talep edildiğinde büyük bir mutlulukla destek veriyoruz."

Gaziantep OSB Koleji Müdür Yardımcısı Şeyda Şahin, eğitimin sonunda Tabur’a, katkılarından dolayı armağan takdim etti.