Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Arabaalan, Işıkeli, Kaynarca, Elmalı, Sarnıç, Camialan, Ilıcabaşı köy yolları İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerinde ve dağ köylerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Arabaalan, Işıkeli, Kaynarca, Elmalı, Sarnıç, Camialan, Ilıcabaşı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı Biga İlçe Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarını yol açma ve kar küreme çalışmalarıyla ulaşıma açtı.

Biga Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Arabaalan, Işıkeli, Kaynarca, Elmalı, Sarnıç, Camialan, Ilıcabaşı köylerimizde İlçe Özel İdare ekiplerimiz tarafından yol açma ve kar küreme çalışmaları yapılarak yollarımız açılmıştır. Kar yağışı sebebiyle, Dikkatli ve duyarlı olmanızı, Kış lastiği kullanmanızı, Trafik işareti ve levhalarına dikkat ederek yolculuk yapmanızı, Gece yaşanabilecek don olaylarına karşı sürücülerimizin dikkatli olmasını önemle rica ederiz" denildi.