Akyazı’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle 4 mahallede yapılacak olan spor tesisleri ile ilgili protokol imzalandı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci’nin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a gerçekleştirdikleri ziyarette 65 milyon liralık yatırım onayı aldıkları spor tesisleriyle ilgili protokol dün imzalandı. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nı ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan burada Altındere, Küçücek, Dokurcun ve Alaağaç Mahallelerinde kurulacak olan tesislerin protokolünü Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile birlikte imzaladı. Atılan imzalarla birlikte 4 mahallede yapılacak tesislerin resmi süreci de başlamış oldu.

Yapılan protokolün Akyazı’ya ve ilçe gençlerine hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizde sporun yaygınlaşmasını sağlamak, gençlerimizin sağlıklı ve aktif bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak için önemli adımlar atıyoruz. Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi ve Ballıkaya Mahallesi Spor Tesisi projelerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilçemize 4 yeni spor tesisi daha kazandırıyoruz. Altındere, Küçücek, Dokurcun ve Alaağaç Mahallelerimizde kuracağımız tesislerle gençlerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü sporun birleştirici gücüne inanıyor, her gencimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmesini arzu ediyoruz" dedi.