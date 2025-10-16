Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yunus ekiplerinden kaçan motosikletli şüpheliler, başka motosikletle çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada, kaçan şahısların Ergene ilçesinde bıçaklı yaralama olayına karıştığı ortaya çıktı.

Ergene Sağlık Mahallesi’nde bir genç, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Olayın ardından şüphelilerin motosikletle olay yerinden kaçtığı bilgisi üzerine ekipler, çalışma başlattı. Şüpheli şahısların Çorlu’da yunus ekiplerince fark edilmesi üzerine kovalamaca başladı.

Kaçan motosikletlerden biri Şinasi Kurşun Caddesi’nde O.Ş.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası Y.Ç., M.V.Ç. ve O.Ş. yaralandı. 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından taburcu olan şüpheliler Y.Ç. ve M.V.Ç., ayrıca kaçan başka motosiklette yolcu olarak bulunan O.S. yunus ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen bıçaklama olayı anbean kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.