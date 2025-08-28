Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Senfoni Orkestrası, 9. sezonu için 14–26 yaş arası müzisyen adaylarını bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde, kurulduğu günden bu yana sayısız başarılı çalışmaya imza atan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO)’nun 9. sezon başvuruları başladı.

Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde 2018 yılından bu yana başarıyla faaliyetlerini sürdüren Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO) yeni yeteneklerini arıyor. Başvurular; keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, obua, fagot, klarnet, trompet, korno, trombon, vurmalı çalgılar ve tuba branşları için 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. Beylikdüzü'nde ikamet şartı aranmayan orkestraya katılmak için 14-26 yaş aralığında olmak ve seçtiği enstrümanı yeterli seviyede çalıyor olabilmek gerekiyor.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Genç müzisyenler başvurularını, belediyenin resmi internet sitesi olan www.beylikduzu.istanbul üzerinden online olarak yapabilirken 444 09 39 numaralı çağrı merkezinden de ayrıntılı bilgi alabilecek. Başvuruların ardından seçme sınavı ise 14 Eylül Pazar günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşecek.