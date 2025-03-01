Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sınava girecek olan öğrencilere seminer verildi.

Beytüşşebap İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği projeyle köy okullarındaki ortaokullarda okuyan ve liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilere seminerler veriliyor. Rehber öğretmenler, Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Anadolu Lisesi konferans salonunda, Mutluca, Bolağaç, Pirinçli, Akçayol ve Boğazöğren köylerindeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere seminer verdi. Öğrencilerin sınava hazırlık ve sınav öncesi yapılması gerekenler anlatıldı.