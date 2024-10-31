Konya’nın Beyşehir ilçesinin 48 farklı mahallesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir süre önce başlatılan tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantılara devam ediliyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver’in de katıldığı toplantılarda teknik personeller tarafından yapılan sunumlarda bitkisel ve hayvansal üretime yönelik tarımsal üretim planlaması ile yeni destekleme modeline ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi. Sunumlar sonrasında çiftçiler tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı. 48 mahallede yaklaşık bin 600 üretici ile buluşulan toplantılarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ve faaliyetler de çiftçilere aktarılırken, üreticilerden gelen öneri ve talepler de yerinde dinlenerek ilçedeki tarım sektörünün daha da geliştirilmesine yönelik projelere ilişkin fikir alışverişleri de gerçekleştirildi.