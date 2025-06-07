Konya’da yakınları tarafından haber alınamayan bir kişi, ekipler tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Ebru Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Bekir Sıtkı’tan (70) bir süredir haber alamayan yakınları adrese geldi. Adresten gelen kötü kokular üzerine Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı yatağında ölü halde buldu. Yapılan incelemede Sıtkı’nın uzun süre önce öldüğü belirlendi. Sıtkı’nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.