Konya’nın Beyşehir ilçesinde "orman benim" diyen öğrenciler yeşil dokuya sahip çıktı, temizlemek için seferber oldu. Öğrenciler, topladıkları cam şişe ve kırıkları ile de yaz dönemi öncesi bölgede muhtemel yangınların önüne geçilmesi için çaba gösterdi.

Beyşehir’de bırakılan atıklarla insan eliyle kirletilen ormanların temizlenmesi için harekete geçen Süheyla Doğu Ortaokulu öğrencileri düzenlenen etkinlikte buluştu. Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen "orman benim" temalı etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde ellerine aldıkları çuvallarla doğaya gelişigüzel atılan ve çevre kirliliğine yol açan atıkları topladı. Ormanları özellikle yaz dönemde yangın riskine karşı tehdit eden cam şişe ve cam kırıklarını da yerlerden tek tek toplayan öğrenciler, çevre kirliliği yapan tüm unsurlardan alanı temizledi. Öğrenciler, etkinliğin sona ermesinin ardından "orman benim, sorumluluk hepimizin" mesajı verdi. Etkinliğe Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım da eşlik etti.