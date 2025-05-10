Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, uzun süreli ateşkes için Avrupa’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurması gerektiğini söyledi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABC News kanalına röportaj verdi. Sözcü Peskov, Avrupa ve Ukrayna’dan gelen 30 günlük ateşkes çağrılarını değerlendirdi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzun süreli ateşkesten önce savaş alanındaki "belirli dinamikleri" görmesi gerektiğini belirterek düşmanlıklara ara verilebilmesi için Ukrayna’nın müttefiklerinin silah sevkiyatını durdurması gerektiğini ifade etti. Peskov, "Aksi takdirde Ukrayna için avantaj olacak. Ukrayna, yeni birlikleri cepheye getirerek seferberliğini sürdürecek. Ukrayna bu dönemi (ateşkesi) yeni askeri personel eğitmek ve mevcut olanlara dinlenme fırsatı vermek için kullanacak. O halde neden Ukrayna’ya böyle bir avantaj tanıyalım?" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca Ukrayna’nın "müzakerelere hazır olmadığını" ileri sürerken, Putin’in de müzakerelere direndiği yönündeki iddiaları reddetti. Peskov, "Başkan Putin sorunu çözmek, barışçıl ve diplomatik yollarla bir çözüme ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Ancak elimizde barışçıl ve demokratik bir yol olmadığı için askeri operasyona devam etmeliyiz" dedi.