Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hacı adayları mukaddes topraklara dualar eşliğinde uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonu çerçevesinde Beyşehir’den mukaddes topraklara gidecek olan hac kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi. Tarihi Eşrefoğlu Camisinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından yapılan dua sonrasında 63 kişilik hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama sırasında helallik isteyen hacı adayları ile törene katılan yakınları arasında duygusal anlar yaşandı. Hacı adaylarının hac farizasını yerine getirmesinin ardından 29 Haziran’da yurda dönmesi planlanıyor.