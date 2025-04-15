Konya’nın Beyşehir ilçesinde gıda dedektiflerinin gıda güvenliğine yönelik denetimleri devam ediyor.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli gıda kontrol görevlileri Beyşehir’de faaliyet gösteren gıda üretim ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürün ve malzemeleri saklama şartları, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun kontrol edildiği bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan denetimlerde çalışan personel ve işletme sahiplerine ilgili gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunulmuştur. Tüketicilerimizin sağlığı ile menfaatlerinin korunması ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler" denildi.