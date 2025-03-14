Beyoğlu Belediyesi, Sosyal Market’in ihtiyaç sahiplerine daha ulaşılabilir bir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla Mini Sosyal Market projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yapımı tamamlanan Beyoğlu’nun ikinci Sosyal Marketi Piripaşa Mahallesinde açıldı.

Beyoğlu’nda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş yapma imkanı sunan Sosyal Market, hizmet alanını genişletiyor. Beyoğlu Belediyesi merkezi Kasımpaşa’da bulunan Sosyal Market’e ulaşımı daha da kolaylaştırmak için Mini Sosyal Market projesini hayata geçirdi. Beyoğlu’nun bir çok mahallesinde yaygınlaştırılması planlanan Mini Sosyal Marketler temel gıda ve hijyen ürünleriyle hizmet verecek ve Sosyal Market ihtiyaç sahipleri için daha ulaşılır hale getirilmiş olacak. Bu kapsamda yapımı tamamlanan Beyoğlu’nun ikinci Sosyal Marketi Piripaşa Mahallesinde hizmete sunuldu. Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, üçüncü Sosyal Marketin de kısa süre içerisinde açılacağının müjdesini verdi.

"Sosyal marketler açmaya devam edeceğiz"

Başkan İnan Güney, "İkinci Sosyal Marketimizi açtık. Üçüncü sosyal Marketimizi de yakın zamanda açacağız. Kasımpaşa’da büyük bir Sosyal Marketimiz var ancak orada çok büyük bir yığılma oluyor. 45 mahalleden insanlar oraya geliyor. Dolayısıyla oradaki yükü hafifletmek hem de komşularımızın sosyal yardıma ulaşımını kolaylaştırmak için mahallelerde Sosyal Marketler açmaya devam edeceğiz. Sosyal marketimizden destek alan 6 binin üzerinde komşumuz var. Bu 6 bin komşumuzun kartlarına Ramazan ayı dolayısıyla da ayrıca biner lira Ramazan desteği yükledik. Bu sayede kendi ramazan kolilerini oluşturabilecekler. Sosyal marketimizin mahallemize ve Beyoğlu’muza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.