Denizli Özel Egekent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. O. Saffet Erk, beyin ve omurga tümörlerinde erken tanını hayat kurtardığını belirterek, "Vakit kaybetmeden uzmanlara başvurmak hem yaşam kurtarır hem de yaşam kalitenizi korur" dedi.

İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi tedavilerine yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla tanınan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. O. Saffet Erk, Denizli Özel Egekent Hastanesi’nde hastalarına hizmet vermeye başladı.

Beyin ve omurga tümörlerinin belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli uyarılarda bulunan Op. Dr. O. Saffet Erk, beyin ve omurga tümörlerinin tedavisinde erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu söyledi. "Tümörlerin erken tanısı, tedavi başarısını artırır ve hastanın yaşam şansını önemli ölçüde yükseltir" diyen Op. Dr. O. Saffet Erk, belirtiler arasında baş ağrısı, denge sorunları, güçsüzlük ve görme bozukluklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Op. Dr. O. Saffet Erk, özellikle bu belirtileri fark eden kişilerin zaman kaybetmeden uzmanlara başvurmasının önemine vurgu yaptı. Gelişen görüntüleme ve cerrahi teknolojileri sayesinde, erken teşhis edilen tümörlerde tedavi başarı oranlarının arttığını belirten Op. Dr. O. Saffet Erk, "Modern tıbbi yöntemler sayesinde, hastalar daha kısa sürede iyileşip yaşam kalitelerini koruyabiliyor" diye konuştu.

Op. Dr. O. Saffet Erk, toplumda farkındalık oluşturmanın ve düzenli sağlık kontrollerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Op. Dr. Erk, "Vakit kaybetmeden uzmanlara başvurmak hem yaşam kurtarır hem de yaşam kalitenizi korur" diyerek, erken teşhisin hayat kurtardığını bir kez daha hatırlattı.