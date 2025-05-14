Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde, Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen "Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımı Uzman Hekim Eğitimleri – I" programı, 14 Mayıs Çarşamba günü hastanenin Cumhuriyet Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, organ bağışı sürecinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Aras, "Bugün burada, sadece bir bilimsel toplantıya değil, aynı zamanda hayatın devamı için verilen ortak bir mücadeleye tanıklık ediyoruz. Beyin ölümü tanısı, yalnızca tıbbi değil; etik, hukuki ve duygusal boyutları da olan çok katmanlı bir karardır. Bu nedenle bu eğitim programının, yaşamın sürekliliğine yapılan bir yatırım niteliği taşıdığına inanıyorum" dedi.

Eğitim programı boyunca, organ nakli sürecinde büyük önem taşıyan başlıklar alanında uzman isimler tarafından detaylı şekilde ele alındı.

Dr. Gözde Özge Ertunç, Bölge Koordinasyon Merkezi’nin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Uzm. Dr. Tuğba Özel Tura, beyin ölümü tanısı ve bu süreçte yapılan radyolojik incelemeleri anlattı.

Prof. Dr. Melike Cengiz, donör bakımının nasıl yürütülmesi gerektiğini kapsamlı şekilde aktardı.

Prof. Dr. Derya Seyman, organ bağışında enfeksiyon yönetiminin önemini vurguladı.

Öğr. Gör. Nilgün Bilal ise yoğun bakımda hasta yakınlarıyla iletişim kurmanın yöntemlerini katılımcılarla paylaştı.

Organ nakli konusunda farkındalığın artırılması, tanı süreçlerinin standardize edilmesi ve hekimler arasında ortak bir dil oluşturulması amacıyla düzenlenen program, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.