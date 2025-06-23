Tekirdağ Dr. İ. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastane’nde, "Beyin ölümü tanı süreçlerindeki zorluklar ve bağışlanan organların korunması için stratejiler" konulu sempozyum düzenlendi.

’Beyin ölümü tanı süreçlerindeki zorluklar ve bağışlanan organların korunması için stratejiler’ konulu sempozyum, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Tekirdağ Dr. İ. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sağlık çalışanlarının organ, doku nakli ve iletişim gibi çeşitli konularda bilinçlenmesini amaçlayan sempozyum; açılış ve selamlama konuşmalarının ardından, bilimsel sunumlar ve teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Söz konusu sempozyuma; Bakanlığın Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, İstanbul Organ Doku Nakli Merkezi Bölge Başkanı Doç. Dr. Mürşit Dincer, Organ ve Doku Nakil Koordinatörleri, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.