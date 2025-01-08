Kocaeli’de gazeteci Cihan Teker (37), geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dilovası ilçesinde gazetecilik yapan 1 çocuk babası Cihan Teker, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Teker, kan kanseri olduğunu öğrendi. Hastanede tedavi altına alınan Teker kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze hastaneden alınarak Orhangazi Camii’ne getirildi. Buradaki törene Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, gazeteciler, ailesi ve dostları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Teker’in cenazesi toprağa verildi.