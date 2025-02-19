Yozgat’ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kartpostallık manzaraların oluştuğu kentte kartopu oynayan, kardan adam yapan ve hatıra fotoğrafı çektiren Yozgatlılar, kar yağışının mutluluğunu yaşadı.

Yozgat’ta gece boyunca lapa lapa yağan kar, şehrin ışıklarıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karayolları ekipleri, yoğun çalışma temposuyla yolları açarken, vatandaşlar da karın keyfini doyasıya çıkardı.

"Kar yağmazsa psikolojimiz düzelmiyor"

Kar yağışından ziyadesiyle memnun olduğunu ifade eden Ahmet Gökhan, "Yozgat’ta şubat ayında güzel bir kar yağması bizleri mutlu ediyor. Bu şehrin insanları olarak kar yağmazsa psikolojimiz düzelmiyor. Dağlarda kar gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Özellikle saat kulesinin dibinde bu anı yaşamak çok özel" dedi.

Ailesiyle birlikte kar topu oynayan Hüseyin Bozkurt, "Torunum, gelinim, eşim ve oğlumla kar topu oynuyoruz. Bu güzel yağışı anlamlı hale getiriyoruz. Bu yıl ilk defa bu kadar güzel bir kar yağıyor. Hava çok güzel" dedi.

Kar yağışı nedeniyle esnaflar iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.