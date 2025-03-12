Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan Ramazan ayına özel oyunu eşi ve hemşehrileriyle birlikte izledi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve eşi Gülseren Pütün, 11 ayın sultanı Ramazan programları kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Tiyatrosu Ramazan Oyununda hemşehrileriyle bir araya geldi. Vatandaşların kefile izlediği oyunda, sanatçılarla izleyiciler arasında renkli anlar yaşandı.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğine dikkat çeken Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun ile hem güldük hem de geleneksel Türk tiyatromuzun güzelliklerini yaşadık. Kahkahalarıyla geceye renk katan tüm hemşehrilerimize ve sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı etkinlikleri ilçemize kazandıran Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ve ekibine şükranlarımızı sunarız. Ramazan’ın bereketini ve kültürel değerlerimizi hep birlikte yaşamak dileğiyle" dedi.