DENİZLİ (İHA) – Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya gelen ilçe sakinleri, Ramazan’ın bereketini, birlik ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşadı.

Beyağaç Belediyesi tarafından Beyağaç Belediyesi Kapalı Pazaryerinde toplu iftar programı düzenlendi. Vatandaşların da destek verdiği iftar yemeğinde, Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçe protokolü ve binlerce Beyağaçlı aynı sofrada buluştu.

İftar sofrasında buluşmanın manevi hazzını yaşadıklarını ifade eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Beyağaç Belediyesi olarak mübarek Ramazan ayında tüm hemşehrilerimizle birlikte orucumuzu açmak istedik. Ramazan’ın bereketini, birlik ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşadık. Belediyemiz tarafından her Ramazan ayında düzenlenen bu etkinlik geçtiğimiz yıllarda tüm mahallerde düzenleniyordu ama bu sene tasarruf tedbirlerinden dolayı toplu olarak düzenledik. Vatandaşlarımızın da katkısıyla belediye olarak tüm mahallelerde yaşayan hemşehrilerimizi bir araya getirmek istedik. Bu anlamlı iftar programı bizim ve vatandaşlarımız için bir dayanışma ve kaynaşma vesilesi oldu. Toplu iftar programına katılım gösteren tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde idrak edecek olduğumuz bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramının Beyağaç’ımız, Denizli’miz, ülkemiz ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini ve de hayırlara vesile olmasını diyorum" dedi.