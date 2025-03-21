Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ACRID Ağı ile Horizon Europe ve Erasmus Merkezi Projelerine katılımı artırmayı amaçlayan iş birliği kapsamında etkinlik düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Horizon Europe ve Erasmus Merkezi Projelerine katılımı artırmak amacıyla ACRID Ağı ile kurulan stratejik iş birliği kapsamında, ACRID ağı temsilcilerinin katıldığı etkinlik düzenlendi.

BEUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Zengin Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Senato üyeleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, AB fonlarına erişimi artırmanın ve Avrupa merkezli araştırma ve eğitim çerçevesinde yenilikçi projelerin geliştirilmesini desteklemenin oldukça önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kutoğlu, AB tarafından finanse edilen projelerde özellikle iş birliğinin önemini vurgulayarak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun açılış konuşmasının ardından AB fonlama stratejisi üzerine gerçekleştirilen ilk etkileşimli oturumda, Renato Toffanin "Sistemik İnovasyon, Öngörü ve Politika Öğrenimi: Deneysel Bir Bilim İnsanı ve Kalkınma Profesyonelinin Sürdürülebilir Bir Geleceğe Bakışı" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. AB bağlamında sürdürülebilir kalkınma ve politika öğrenimi için stratejik yaklaşımlara dair kapsamlı bilgiler sunan Toffain, gerçekleştirilebilecek projeler için de yol gösterici çeşitli örnekler üzerinden izlenmesi faydalı olacak strateji önerilerinde bulundu.

Erasmus+ ve Horizon Projeleri’ne yönelik gerçekleştirilen ikinci etkileşimli oturumda, Ilija Vuckov potansiyel ortakların belirlenmesi ve Erasmus+ ile Horizon Europe fonlarına yönelik başarılı proje başvurularının hazırlanması konularında rehberlik sundu. Proje başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar ve potansiyel ortaklıkların belirlenmesi noktalarında yapılabilecekleri detaylı bir şekilde aktaran Vuckov, ilgili başlıklarda gerçekleştirilebilecek projelerin de öneminden kapsamlı bir şekilde bahsetti.

ACRID Ağı ile Horizon Europe ve Erasmus Merkezi Projeleri konusunda gerçekleştirilen iş birliği, AB tarafından finanse edilen girişimler aracılığıyla araştırma ve geliştirme fırsatlarını genişletme açısından önemli bir adımı temsil ediyor. Bu kapsamda yaklaşan girişimler ve etkinlikler hakkında daha fazla güncelleme ise ilerleyen dönemlerde paylaşılacak.