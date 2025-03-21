Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde 500 fidan toprakla buluştu.

Fidan dikim etkinliğine Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orhaneli Orman İşletme Müdürü Şerafettin Akşahin, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. İlçenin ana yolu üzerinde bulunan orta refüjü ve farklı alanlarda düzenlenen dikimiyle bölgenin daha da yeşillenmesi için adım atıldı.

Doğaya katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Orhaneli bırakmak adına çalıştıklarını belirten Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, katılımcıların yoğun ilgisinden çok memnun kaldıklarını söyledi.