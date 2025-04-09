Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024/1 Dönemi sonuçlarına göre yüzde 55 proje kabul oranı sonucu 99 projeyle destek almaya hak kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), üniversite öğrencilerinin lisans eğitimleri sürecinde proje kültürü kazanmalarını ve Türkiye’nin araştırma-geliştirme faaliyetlerinin gelişimini amaçlayan TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nın 2024/1 yılı başvuruları kapsamında gerçekleştirdiği 181 proje başvurusunda bulunup yüzde 55 kabul başarı oranıyla 99 proje kabul onayı alma başarısı gösterdi. 10 farklı fakülte ve 7 Meslek Yüksekokulunun toplamda 99 öğrenci proje kabulü elde etmesi, BEUN’un lisans eğitiminde öğrenci odaklı öğretim anlayışının gelişimini de gözler önüne serdi.

Araştırma kültürünü her geçen gün Üniversite genelinde daha da yaygınlaştırmayı hedefleyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, elde ettiği bu başarıyla yalnızca bölgesel değil, ulusal ölçekte de hedeflerini gerçekleştirmeye sürdürüyor. Nitekim Üniversite bünyesindeki farklı fakülte ve meslek yüksekokullarından öğrencilerin danışmanları olan akademisyenlerle birlikte geliştirdiği bu projeler, BEUN’un üretkenlik ve proje kültürünü yaygınlaştırma hedeflerinin somut bir göstergesi oldu. Üniversite geneline yayılan araştırma projesi kültürü kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerde en fazla katkı 31 projeyle Mühendislik Fakültesi sağladı. Mühendislik Fakültesini 17 projeyle Fen Fakültesi, 13 projeyle Sağlık Bilimleri Fakültesi, 7 projeyle Ereğli Eğitim Fakültesi ve farklı oranlarda kabul oranlarıyla diğer fakülte ve meslek yüksekokulları takip etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bilimsel araştırma hedeflerinin ve proje üretiminin önemini vurgulayan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "7/24 araştıran, geliştiren ve üreten bir Üniversite olarak akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin geliştirdikleri projelerle ulusal alanda destek almalarıyla her zaman kıvanç duyuyoruz. Bilimsel araştırma ve üretim yolunda özellikle ülkemizin nitelikli kurumlarından TÜBİTAK’ın destekleriyle tüm üniversitelerde proje kültürünün yaygınlaşarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bilim üretim evleri olan Üniversitelerimizin elde ettiği başarılar oldukça önemlidir. Bizler de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bilimsel üretimlerimizi ortaya koymak için yoğun çaba harcıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda yerli ve millî üretimin artırılması ile yüksek nitelikli bilimsel faaliyetler geliştirilmesi için, geleceği şekillendirecek olan öğrencilerimizin TÜBİTAK tarafından desteklenen projeleriyle hedeflerimizi emin adımlarla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda nitelikli çalışmaları bilim camiasına ve ülkemize kazandıran öğrencilerimizi ve onların danışmanlığını yapan akademisyenlerimizi, desteklenmeye hak kazandıkları projelerinden dolayı kutluyorum. Ülkemizin yerli ve millî sanayi ve teknoloji dönüşümü noktasında kayda değer çalışmalara imza atarak öğrencilerimize ve bizlere ilham olan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır olmak üzere Üniversitelerin bilimsel proje geliştirmeleri kapsamında bizlere verdikleri desteklerden dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile tüm Yükseköğretim Kurulu ailesi ve TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Sayın Orhan Aydın ile tüm TÜBİTAK ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.