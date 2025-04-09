Günümüzde çocuk sahibi olma arzusu ile başvuran çiftlerin sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşin Akdoğan, tüp bebek tedavisinde teknolojinin geldiği son noktayı ve başarı oranlarını artıran yenilikleri kamuoyuyla paylaştı.

"Tüp bebek başarısını etkileyen pek çok faktör var" diyen Dr. Akdoğan, bunlar arasında kadının yaşı, infertilite nedeni, infertilite süresi ve özellikle embriyo kalitesinin öne çıktığını vurguladı. Dr. Akdoğan, "Tedavi sürecinde, yumurta ve sperm döllenmesinden sonra embriyoların gelişimi laboratuvar ortamında dikkatle izleniyor. Bu süreçte kullanılan embriyoskop teknolojisi sayesinde, embriyolar 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz takip ediliyor. Dr. Akdoğan, "Bu yöntemle embriyoların her anını izleyebiliyor, gelişim evrelerini en sağlıklı şekilde analiz edebiliyoruz. Embriyoskop sistemine yapay zeka entegre edilmesiyle birlikte, tutunma potansiyeli en yüksek embriyonun seçilmesi artık çok daha isabetli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yapay zeka ile sadece morfolojik olarak değil, muhtemelen genetik açıdan da en kaliteli embriyoyu seçebiliyoruz. Bu da başarı şansını ciddi şekilde artırıyor" şeklinde konuştu.

Dr. Akdoğan, tüp bebek tedavisinde başarının yalnızca pozitif sonuçla değil, sağlıklı bir bebeğin kucağa alınmasıyla ölçülmesi gerektiğini vurguladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi olarak bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.