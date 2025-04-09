AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen 170’nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için her geçen gün daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Toplantının ardından Yıldırım, geçmişte Bilecik Valiliği görevinde bulunmuş ve şu anda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yapan Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.