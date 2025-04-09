Ankara’da daha önce tartıştığı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan müezzin ağır yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 288. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, müezzin Mücahid Sadan (27), ikindi namazı için görev yaptığı Abüsselam Camii’ne gittiği sırada daha önce tartıştığı O.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsüne saplanan bıçakla camiye kadar gelen ve çevredekilerden yardım isteyen Sadan, ambulansla hastaneye sevk edildi. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Sadan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanan O.T.’nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.

"Bıçakla camiye kadar gelip yardım istemiş"

Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Ömer Bozacı, "Müezzin camiye doğru geliyormuş. Evinden çıktığından beri de takip eden kar maskeli bir kişi kendisine seslenmiş, ardından bıçakla müezzine saldırmış. Yaralanan kişi göğsünde bıçakla camiye kadar gelip yardım istemiş. Sonra da ambulansla hastaneye götürmüşler. Kaçan saldırganı da polisler kısa sürede yakalamış. Bildiğimiz kadarıyla aralarında bir problem yoktu. Müezzin kendi halinde, kimsenin şikayetçi olmadığı birisiydi. Yoğun bakım servisinde tedavi görüyormuş. Durumu ciddiyetini koruyormuş" dedi.