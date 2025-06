Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), sağlık bilimleri alanındaki uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. BEUN Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa Obezite Araştırma Derneğinin (European Association for the Study of Obesity-EASO) yürüttüğü "Erken Kariyer Değişim Programı"na kabul edildi. Türkiye’den yalnızca iki merkezin seçildiği programa dahil olan BEUN, Avrupa genelinde belirlenen 30 merkez arasında yer alma başarısını göstererek büyük bir başarıya daha imza attı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bu kabulde yer alması, Üniversitenin Türkiye’nin sağlık bilimleri alanında uluslararası düzeydeki potansiyelini bir kez daha gözler önüne sererken, genç araştırmacılar için obezite ve metabolik hastalıklar alanında Avrupa’da eğitim, deneyim ve iş birliği fırsatlarının kapılarını da aralayacak.

Üniversitenin Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin elde ettiği başarı hakkında açıklamada bulunan Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, bu önemli gelişmenin hem üniversite hem de Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Bayraktaroğlu, merkezin uluslararası ölçekte kabul görmesinin, önemli bir kazanım olduğunu belirterek açıklamasında şunları söyledi:

"Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimizin, Avrupa Obezite Araştırma Derneği (EASO) tarafından yürütülen "Erken Kariyer Değişim Programı" kapsamında Avrupa çapında seçilen 30 merkez arasında yer alması ve Türkiye’den bu programa kabul edilen iki merkezden biri olması, büyük bir başarıdır. Bu başarıyla merkezimizin bilimsel yeterliliğinin, altyapısal gücünün ve kurumsal vizyonunun uluslararası ölçekte kabul gördüğü bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Elde edilen başarılarla birlikte Üniversitemizin ve merkezimizin uluslararası alandaki görünürlüğü her geçen gün değer kazanmaktadır. Bu vesileyle bu başarının elde edilmesinde aynı zamanda Merkezimizin çeşitli alanlardaki başarısında ve gelişiminde bizlere her zaman destek olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bizlere çalışmalarımızda her zaman destek olan Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk hocamıza ve programın her aşamasında desteklerini esirgemeyen EASO’ya teşekkür ediyorum. Son olarak bu kabulde emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuz ile multidisipliner yaklaşımımızı güçlendiren bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Rektör Özölçer: "Bu Başarı Üniversitemizin Bilimsel Vizyonunun Yansımasıdır"

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, elde edilen başarının Üniversitenin bilimsel vizyonu ve kurumsal altyapısının güçlü bir göstergesi olduğunun altını çizerek merkezin uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarı hakkındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, bilimsel üretimi ve uluslararası iş birliklerini her zaman destekliyoruz. Üniversite olarak temel hedeflerimizden biri, bilimsel üretkenliğimizi yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de görünür ve etkili kılmaktır. Nitekim bunun en güzel örneklerinden biri Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimizin, Avrupa Obezite Araştırma Derneğinin yürüttüğü son derece prestijli bu programına kabul edilmesi, hedef edindiğimiz vizyonun somut bir yansımasıdır. Bu gelişme, Üniversitemizin bilimsel altyapısının ne kadar güçlü olduğunu, araştırma merkezlerimizin dünya standartlarında çalışmalar yürüttüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kabul sayesinde genç akademisyenlerimizin Avrupa çapında bilgi ve deneyim edinmesi, yalnızca onların kariyerlerine değil, aynı zamanda Üniversitemizin araştırma potansiyeline de büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Elbette ki bu başarı, ülkemizin obezite ve metabolik hastalıklar gibi küresel öneme sahip sağlık konularında nitelikli araştırmalar yapabilen güçlü konumda olduğunu da göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, sağlık alanında ülkemizin önemli çalışmalarına büyük katkı sunan ve bizlerin uluslararası arenada önemli başarılar gerçekleştirmesinde her daim destek olan başta Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere Sağlık Bakanlığının ilgili tüm birimlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda programın her aşamasında kıymetli çalışmalarından dolayı Avrupa Obezite Araştırma Derneğine ve bu süreçte değerli desteklerinden ötürü Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk hocamıza da teşekkür ediyorum. Bununla birlikte bu başarının yanı sıra Merkezimizin gelişiminde ve ulusal ve uluslararası alandaki önemli konumuna her zaman değer katan Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu hocamıza, değerli akademik ve idari kadromuza en içten teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Sağlık alanında uluslararası camiada her daim önemli başarılara imza atmayı sürdüreceğiz."