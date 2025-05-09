Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesinin düzenlediği söyleşi etkinliği kapsamında, sinema yönetmeni Mert Uzunmehmet öğrencilerle bir araya gelerek yönettiği filmler ve sinema sektörü bağlamında deneyimlerini paylaştı.

1829’da taş kömürü bulmasıyla Zonguldak ve Türkiye’nin kalkınması sürecinde büyük öneme sahip, bugün ise Zonguldak şehri ile özdeşleşmiş Uzun Mehmet’in altıncı kuşak torunu olan ünlü yönetmen Mert Uzunmehmet, BEUN İletişim Fakültesinin düzenlediği söyleşi etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Zonguldak Valiliği himayelerinde gerçekleştirilecek Jeopark Akademisi kapsamında ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşi etkinliğine; Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, BEUN İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çeştepe, Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdür Yardımcısı Arda Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BEUN İletişim Fakültesi ile Fotoğraf ve Video Topluluğu öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği söyleşi etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğba Akdal, Zonguldaklı film yönetmeni, senarist ve yapımcı Mert Uzunmehmet’in sektör tecrübeleri ve sinema eserleri üzerinden gerçekleştirilen söyleşinin İletişim Fakültesi öğrencileri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Doç. Dr. Akdal, Yönetmen Mert Uzunmehmet’in özgeçmişi üzerinden gerçekleştirdiği konuşmasında, yönetmenin özellikle büyük gişe başarısı sağlayan korku filmlerinden de hareketle öğrencilere aktarabileceği tecrübelerin, mezuniyet sonrasında sektöre girecek öğrenciler için çok önemli olduğunu ifade ederek söyleşinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Zonguldak Valiliği’ne ve BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini sundu.

Söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdür Yardımcısı Arda Yılmaz, Zonguldak’ın tarihi güzelliklerini ve eşsiz jeolojik unsurlarını tanıtabilmek maksadıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında genel bilgilendirmede bulunduktan sonra Zonguldak Valiliği himayesinde ve BEUN ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşi etkinliğinin öğrencilerin sektörle buluşması, kendilerine rehber edinebilecekleri tecrübe aktarımlarıyla bir araya gelebilmeleri için mühim olduğunu belirtti. Mert Uzunmehmet’in Çaycuma’da çekimlerini gerçekleştirdiği son filmi "Üç Harfliler: Fal"ın yakaladığı başarının Zonguldak için de büyük bir övünç kaynağı olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, etkinliğin düzenlenmesinde katkılarından dolayı Zonguldak Valiliğine, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e ve İletişim Fakültesi yönetimine teşekkürlerini sundu.

Söyleşi kapsamında öğrencilerle kendi sektör tecrübelerini paylaşan, ilk film çalışmalarından son deneyimlerine kadar yaşadığı zorlukları, engelleri, başarıları samimi bir biçimde paylaşan yönetmen Mert Uzunmehmet, özellikle mezuniyet sonrası öğrencilere yol gösterebilecek çeşitli aktarımlarda bulundu. Korku filmlerinin Türk ve dünya sineması içinde artan payına dikkat çeken ancak özellikle bu filmlerin geliştirilmesinde yerel unsurlar ile özgün anlatımı öne çıkarmanın gerekliliğine vurgu yapan Uzunmehmet, kendi filmlerinde de buna çaba gösterdiğini, kendine özgü bir dil ile sinema sanatında var olabilmek için Zonguldak’ın da manevi açıdan ona büyük katkıda bulunduğunu aktardı. Öğrencilerin özellikle sektör, film anlatısı, karşılaşılan zorluklar ve olası iş birliği projeleri üzerine sordukları soruları da cevaplayan Uzunmehmet, altıncı kuşak torunu olduğu Uzun Mehmet ile ilgili bir biyografi filmi çekme hazırlığında olduğunu, bu film için de İletişim Fakültesi öğrencileriyle onların tecrübelerini, staj imkânlarını sağlayabilecek iş birliğine gitmekten büyük bir mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

Yönetmen Mert Uzunmehmet ile gerçekleştirilen söyleşi etkinliği, Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu ve BEUN İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çeştepe’nin Mert Uzunmehmet’e teşekkür belgesi takdiminde bulunmasının ardından günün anısına binaen çekilen toplu fotoğrafla son buldu.