Adıyaman Besni İlçe Müftülüğü tarafından, cami hizmetlerini yürüten din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel bir şekilde okumalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Talim ve Tashih-İ Hurûf Kursu sona erdi.

Mustafa Kara Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen ve 3 ay süren kurs, ilçe müftülüğünün koordinasyonunda düzenlendi. Eğitim programında talim, tecvit, tashih-i hurûf ve meharic-i hurûf alanlarında bilgi ve beceriler geliştirildi.

Kurs boyunca, İlçe Müftüsü Sabri Erçek tarafından İlmihal, İlçe Vaizi Fatih Arslan tarafından Meal, Hacı Reşit Camii İmam Hatibi Nazif Canlı tarafından yüzüne okuma, Resulullah Camii İmam Hatibi Seydi Sancar tarafından musiki, Mustafa Kara Kur’an Kursu Öğreticisi Mehmet Karakuş tarafından tecvit, mahreç ve sıfat talimi, Korupınar Camii Müezzin Kayyımı Ramazan Akkuş tarafından din görevlileri formasyonu dersleri verildi.